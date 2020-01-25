2020/01/25 | 22:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علن عضو لجنة الصحة البرلمانية جواد الموسوي، اليوم السبت، الايعاز لجميع المنافذ والمطارات بأجراء الفحص الطبي الوقائي لفايروس كورونا.وقال الموسوي في بيان، حصلت عليه “العهد نيوز”، إنه “بالاتفاق مع وزارة الصحة والبيئة العراقية تم الايعاز الى جميع المنافذ الحدودية والمطارات باجراء الفحص الطبي الوقائي لفايروس كورونا لجميع الاشخاص القادمين الى العراق من الصين من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية تعلن الايعاز لجميع المنافذ بفحص الوافدين الى العراق بحثا عن “كورونا”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية تعلن الايعاز لجميع المنافذ بفحص الوافدين الى العراق بحثا عن “كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).