ترجيحات بقرب تسمية رئيس الوزراء الجديد

2020/01/25 | 23:00 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح / عمر عبد اللطيف مهند عبد الوهاب

كشفَ أعضاءٌ بمجلسِ النواب عن أن رئيس الوزراء الجديد سيؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية حال عودة الأخير من جولته الخارجية "التي اختتمها أمس السبت" مؤكدين وجود تقدم واضح وكبير في مباحثات اختيار رئيس الوزراء، في حين أكد آخرون أن مجلس النواب لن يألو جهدا بقطع العطلة التشريعية وعقد جلسة استثنائية للتصويت على الكابينة الحكومية.

وقال عضو مجلس النواب سليم همزة شوشكيي لـ"الصباح": إن "معظم الكتل تفاوضت بينها، واتفقت على تسمية (شخصية محددة) رئيساً للوزراء خلال المرحلة المقبلة "، وتابع أن "تكليف رئيس الوزراء وتأدية اليمين الدستورية سيجريان حال عودة رئيس الجمهورية من جولته الأوروبية "، متوقعاً انه "سيتم خلال أقل من شهر استكمال تشكيلته الحكومية، ليبدأ بمرحلة جديدة من الإعداد لانتخابات مبكرة وتقديم الخدمات للمواطنين".

وأفاد مصدر سياسي مطلع، بأن "الكتل السياسية توصلت لاتفاقات شبه نهائية على مرشح لرئاسة الوزراء"، مبيناً أن "هناك مرشحا وصل للمراحل النهائية للاتفاق".

وكشف المصدر عن "اتصالات جرت مع رئيس الجمهورية بخصوصه ومن المتوقع أن يقوم بتكليفه فور عودته "، مبيناً أن "اجتماعات مكثفة جرت خلال الايام الثلاثة الماضية بعيداً عن الإعلام".

النائب عن تحالف النصر فالح الزيادي، قال: إن "هناك تقدماً واضحاً في مباحثات اختيار رئيس الوزراء، ولكن ما زالت المصالح الضيقة والشروط المسبقة على المرشحين أهم العوامل التي تؤخر تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء "، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه "بالرغم من جميع تلك المعرقلات فإن هناك تسارعاً في وتيرة حسم هذا الملف وتقدماً واضحاً من خلال حصر الترشيح في شخصيات معينة بانتظار التوافق على إحداها".

بدوره، أكد المحلل السياسي جاسم الغرابي لـ "الصباح"، أن "تسمية رئيس وزراء متوافق عليه، بدأت تلوح في الأفق بشكل واضح، وستمضي الكتل السياسية بتسمية الشخصية وسيعلن عنها رئيس الجمهورية في الأيام المقبلة ".

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