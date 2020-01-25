صالح يختتم زيارته الخارجية بلقاء {بابا الفاتيكان}

2020/01/25 | 23:00 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

رهنَ رئيسُ الجمهورية برهم صالح، الذي اختتم زيارته القصيرة للعاصمة الايطالية روما، أمس السبت، استقرار العراق بالقضاء على التطرف، مؤكداً أهمية تعزيز الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وبينما جدد نظيره الايطالي الحرص على مضاعفة الجهود الدولية لتحقيق السلام ومنع التوتر في المنطقة، شدد بابا الفاتيكان البابا فرنسيس على أهمية تغليب لغة الحوار والتفاهم وتعزيز التعايش السلمي.

وذكرت بيانات رئاسية تلقتها "الصباح"، أن الرئيس صالح، الذي قام، أمس السبت، بزيارة قصيرة للعاصمة الايطالية روما، التقى خلالها في الفاتيكان، قداسة البابا فرنسيس، مبيناً أنه جرى له استقبال رسمي من قبل قداسة البابا وعدد من الكاردينالات والأساقفة في مقر الفاتيكان.



وأكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، أن "التآخي والتعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين والأطياف الاخرى هو الطريق الوحيد للقضاء على التطرف ".

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