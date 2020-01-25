سبعة مليارات دينار لتأهيل مداخل الموصل

2020/01/25 | 23:00 - المصدر: الصباح

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الموصل / شروق ماهر

استحصلتْ محافظةُ نينوى مبلغ 7 مليارات دينار لإعادة تأهيل مداخل الموصل، بينما تستعد الملاكات المختصة لبناء جامعة جديدة وتأهيل اقدم الجوامع والمراقد التاريخية.

وافاد المحافظ نجم الجبوري لـ"الصباح"، بان "المحافظة تسلمت 7 مليارات دينار من الحكومة الاتحادية لاعادة اعمار مداخل مدينة الموصل من جهات بغداد واربيل وقضاء تلعفر، لإعادة الحياة للمدينة".

واضاف ان "العمل سيكون بتنفيذ نموذجي ومستوى راق من التصاميم، ضمن الخطط الموضوعة لإعادة الشكل الحضاري الجميل لمدينة الموصل".

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