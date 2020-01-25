2020/01/25 | 23:00 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يجمد عضوية أحد قيادات التيار الصدري المعروف بدعمه للاحتجاجات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/25 | 23:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يجمد عضوية أحد قيادات التيار الصدري المعروف بدعمه للاحتجاجات) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يجمد عضوية أحد قيادات التيار الصدري المعروف بدعمه للاحتجاجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).