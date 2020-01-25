نتنياهو: لدينا فرصة لن تعود وترامب أكبر صديق لإسرائيل على مدى التاريخ

2020/01/25 | 23:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن "صفقة القرن"، التي أعد...





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