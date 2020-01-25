زلزال جديد يضرب غربي تركيا

2020/01/25 | 23:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت هزة أرضية بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، في مدينة آق حصار بولاية مانيسا غربي تركيا.

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