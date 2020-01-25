اعتقال ارهابيين اثنين وضبط شاحنة مخالفة للضوابط في ديالى

2020/01/25 | 23:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم السبت، القاء القبض على ارهابيين اثنين، وضبط شاحنة محملة بمواد مخالفة للضوابط القانونية في المحافظة.وذكرت القيادة في بيان، حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “تمكنت مفارز من قسم شرطة المقدادية ومكافحة اجرام بعقوبة من القاء القبض على اثنين من المطلوبين وفق المادة 4 ارهاب وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم”.[…]

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