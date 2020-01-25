الفنان “هيثم شاكر” يخوض الموسم الرمضانى 2020 بمسلسل”حب عمري”

2020/01/25 | 23:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ أعلن الفنان المصري ، هيثم شاكر ، عن تصويره مسلسل جديد “حب عمري” ، وهذا عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.ونشر شاكر ، صورة لأداة الـ”الكلاكيت”، احتفالًا بأول يوم تصوير ، وعلق قائلا : “توكلنا على الله، أول يوم تصوير مسلسل حب عمري..دعواتكم” ، والعمل قصة وسيناريو وحوار فداء […]

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