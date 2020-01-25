شرطة النجف تتعهد بحماية المتظاهرين وتحثهم على الالتزام بالقانون وسلامة الممتلكات

2020/01/25 | 23:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت قيادة شرطة النجف الأشرف، اليوم السبت، اجتماعا أمنيا خاصا لمناقشة الوضع الأمني في المحافظة وتأمين ساحة التظاهر السلمي وسط المدينة .وقال الناطق باسم القيادة المقدم، مقداد الموسوي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، واطلعت عليه “العهد نيوز”، ان ” قائد الشرطة النجف الأشرف وجه بتأمين الحماية الكاملة للمتظاهرين في ساحة الصدرين ، مؤكدا […]

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