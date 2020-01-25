الصدر يعلن عن تجميد أحد قيادات تياره.. لهذا السبب

2020/01/25 | 23:19 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق فيما يبدو أنه قام بعصيان أوامر #مقتدى_الصدر، أعلن مكتب زعيم التيار الصدري، اليوم السبت، عن تجميد عضوية الشيخ #أسعد_الناصري في التيار إلى إشعار آخر.وذكر المكتب […]

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