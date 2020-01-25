قائد شرطة النجف: المتظاهرون اهلي وخيامهم كحرمة داري

2020/01/25 | 23:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد قائد شرطة النجف، اليوم السبت، ان المتظاهرين اهلي وخيامهم كحرمة داري.

وقال العميد فائق فليح حسن سكر، في بيان تلقته "الغد برس"، ان "متظاهري النجف اهلي وحرمة خيامهم كحرمة داري وليس لدا الأجهزة الأمنية الا شي واحد فقط هو حمايتهم لان الدستور والقانون والمرجعية الرشيدة أمرتنا بذلك".

واضاف "وكل ما اطلبه منهم البقاء في ساحة الصدرين وعدم الخروج إلى أماكن أخرى واجسادنا دروع لحمايتهم".

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