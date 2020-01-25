هذه مخرجات اجتماع المتظاهرين وشيخ عموم قبيلة بني مالك وشيوخ عشائر البصرة

2020/01/25 | 23:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة

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