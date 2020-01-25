2020/01/25 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_زكريا_توفيق اليوم التالي لوصولنا إلى مدينة نيويورك، يوم الأحد 30/11/1969م، أحضر هشام لنا العدد الأسبوعي لجريدة نيويورك تايمز.العدد به قسم خاص في شكل مجلة، للوظائف الخالية بالمدينة وعناوين وأرقام التليفونات.وضعت أوراقي الخاصة وشهادات الخبرة وشهادة الميلاد، كلها مترجمة للغة الإنجليزية، في ظرف أصفر كبير.ووضعت معها عناوين وأرقام تليفونات الوظائف الخالية.ثم ذهبت أنا وزميلي مجدي إلى أقرب سوبر ماركت، "كي......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد زكريا توفيق - من دفتر الهجرة، البحث عن وظيفة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد زكريا توفيق - من دفتر الهجرة، البحث عن وظيفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).