حجاج نايل - 25 يناير المتاهة والحصاد المر اسئلة التاريخ

2020/01/25 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حجاج_نايل سريعاحكي لي صديق عن حوار جمعه باحد رؤساء وزاراة مصر عقب ثورة 25 يناير بعد خروجة من هذا المنصب وكان صديقه بقوله انه كان لا يستطيع كرئيس للوزراء ان يتخذ قرارا في اي امر حتي ولو كان صغيرا جدا كان علية دائما العودة الي المجلس العسكري او احد الضباط في المجلس العسكري ليعطيه الموافقة او الرفض اذن كيف يمكن ان تكون ثورة وكيف يمكن ان يكون تغيير وكيف يمكن ان .......هذا ما دعاني الي كتابة هذا المقال......

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