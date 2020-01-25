محافظ النجف: لا نفكر بفك التظاهرات في ساحات الاعتصام بالقوة

2020/01/25 | 23:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

أكد محافظ النجف لؤي الياسري، السبت، ان الحكومة المحلية لا تفكر بفك التظاهرات في ساحات الاعتص...





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