محافظ النجف: لا نفكر بفك التظاهرات في ساحات الاعتصام بالقوة


محافظ النجف: لا نفكر بفك التظاهرات في ساحات الاعتصام بالقوة
2020/01/25 | 23:33 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - النجف

أكد محافظ النجف لؤي الياسري، السبت، ان الحكومة المحلية لا تفكر بفك التظاهرات في ساحات الاعتص...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محافظ النجف: لا نفكر بفك التظاهرات في ساحات الاعتصام بالقوة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محافظ النجف: لا نفكر بفك التظاهرات في ساحات الاعتصام بالقوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

واصل القراءة على بغداد اليوم
Sponsored Links