2020/01/25 | 23:33 - المصدر: بغداد اليوم
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أكد محافظ النجف لؤي الياسري، السبت، ان الحكومة المحلية لا تفكر بفك التظاهرات في ساحات الاعتص...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظ النجف: لا نفكر بفك التظاهرات في ساحات الاعتصام بالقوة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - النجف
أكد محافظ النجف لؤي الياسري، السبت، ان الحكومة المحلية لا تفكر بفك التظاهرات في ساحات الاعتص...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظ النجف: لا نفكر بفك التظاهرات في ساحات الاعتصام بالقوة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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