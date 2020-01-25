تشيلسي يتخطى هال سيتي ويتأهل لثمن نهائي كأس انجلترا

2020/01/25 | 23:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر تشيلسي إلى ثمن نهائي كأس إنجلترا، بفوزه مساء السبت على مضيفه هال سيتي 2-1، ضمن مباريات الدور الرابع.

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