قائد شرطة النجف يوعز بتأمين الحماية الكاملة للمتظاهرين

2020/01/25 | 23:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت قيادة شرطة النجف الأشرف ، اجتماعاً أمنياً خاصاً ، لمناقشة الوضع الأمني في المحافظة وتأمين ساحة التظاهر السلمي وسط المدينة .

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