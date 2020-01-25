علماء روس وبريطانيون يبتكرون جلدا يحاكي جلد الانسان وقد يكون بديلا

2020/01/25 | 23:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابتكر علماء جامعة موسكو بالتعاون مع زملائهم من الولايات المتحدة وفرنسا بوليميرا جديدا واعدا، قد يصبح في المستقبل جلدا صناعيا، يزداد متانة عند الشد، ويحاكي الجلد البشري.وتفيد مجلة ACS Central Scienceبأن “فريقا علميا دوليا برئاسة البروفيسور دميتري إيفانوف من جامعة موسكو، أعلن في مقال نشرته مجلة Science عام 2018 عن ابتكارهم جلدا صناعيا يحاكي […]

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