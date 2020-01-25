تغريــدة لأحـــد منــاصريــه تثيـــر ضجـــة وغضــب مـــن قبـــل الصـــدر تــــؤدي بـــه الـــى .. ؟!

2020/01/25 | 23:35 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أعلن المكتب الخاص بزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، عن تجميد الشيخ اسعد الناصري عن العمل.

وطبقاً لوثيقة صادرة عن مكتب الصدر تضمنت :نظرا للتجاوزات الصادرة عن الشيخ اسعد الناصري وتصريحاته على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاحداث الاخيرة، تقرر ما يلي: يجب عليه فورا ترك ث...

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