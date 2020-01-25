ثلمة مقتدى الصدر.. مرتضى كزار

2020/01/25 | 23:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب مرتضى كزار: مقتدى رمز ديني وإنساني فلا ينبغي المساس به وليس من الحكمة الهتاف ضده؛ وهو الداعم المساند والأب الرؤوم على طول الخط.هذا المنطق أعلاه يراد تلقينه للعراقيين وضخه في رؤوسهم بالفعل والقوة والعاطفة والتزوير، وبالچلاليق إن لزم الأمر، وهو باطل لعدة أسباب: أولاً: الرمز الديني عبارة حساسة في مجتمع متعدد المذاهب والألسن، […]

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