2020/01/25 | 23:50 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق قال نائب قائد عمليات #التحالف_الدولي في الحرب ضد داعش في #سوريا والعراق الجنرال# أليكس_غرينكويتش، اليوم السبت، إن #الميليشيات المسلحة المدعومة من #طهران أصبحت “تشكل خطراً أكبر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي: الميليشيات المدعومة من إيران تشكل خطراً أكبر من داعش) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي: الميليشيات المدعومة من إيران تشكل خطراً أكبر من داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).