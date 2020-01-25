طائرة إيرانية تهبط اضطراريا بعد وقت قصير من إقلاعها

2020/01/25 | 23:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قالت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية إن طائرة إيرانية هبطت اضطراريا في مطار بطهران، السبت.

وأضافت الوكالة أن الطائرة كانت في طريقها من طهران إلى إسطنبول، لكنها عادت أدراجها بسبب مشكلة فنية وهبطت بسلام في مطار مهر آباد، من دون وقوع إصابات بين الركاب أو الطاقم.

وكان الحرس الثوري الإيراني أسقط طائرة ركاب أوكرانية خطأ قرب طهران يوم الثامن من يناير، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها، وعددهم 176 شخصا.

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