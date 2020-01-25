نتنياهو حول إعلان ترامب المرتقب لخطة السلام: فرصة لن تتكرر

2020/01/25 | 23:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، بأن الإعلان المرتقب من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لخطته للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل "فرصة لن تتكرر".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي ، قبيل مغادرته إلى واشنطن: إن "فرصة مثل هذه تحدث مرة واحدة في التاريخ ولا يجوز تفويتها، ولدينا اليوم في البيت الأبيض صديق لإسرائيل أكبر من أي وقت مضى، ولذلك لدينا اليوم فرصة أكبر من أي وقت مضى"، ، حسب ما نقل مكتبه الإعلامي.

وتابع نتنياهو: "أتحدث مع الرئيس ترامب وفريقه منذ ثلاث سنوات حول احتياجاتنا الأمنية والوطنية الأكثر حيوية التي يجب شملها في أي تسوية سياسية، ولقيت آذانا صاغية في البيت الأبيض لتلك الاحتياجات، ولذا إنني مليء بالأمل بأننا نقف على وشك لحظة فارقة في تاريخ دولتنا، وسأغادر البلاد إلى واشنطن وأحس بأنني أحمل رسالة كبيرة ومسؤولية كبيرة وفرصة كبيرة لن تعود، وذلك من أجل ضمان مستقبل إسرائيل".

وكان الرئيس دونالد ترامب، أعلن يوم أمس الجمعة، أنه يخطط للكشف عن خطة السلام في الشرق الأوسط قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن يوم الثلاثاء المقبل.

وقال دونالد ترامب للصحفيين: "في مرحلة ما قبل الاجتماع مع نتنياهو.



ربما سنعلن عن خطة السلام قبل ذلك بوقت قصير، وخطة واشنطن للسلام في الشرق الأوسط خطة عظيمة".

ولفت ترامب إلى أن رد فعل الفلسطينيين على الخطة قد يكون سلبيا في البداية، لكنها إيجابية بالنسبة لهم ولديهم العديد من المزايا للقيام بها.

وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أعلن يوم الخميس الماضي، أن ترامب وجه دعوة إلى بنيامين نتنياهو وبيني غانتس لزيارة البيت الأبيض لمناقشة ما يعرف بـ"صفقة القرن".

وبدوره، قال نتنياهو، إنه قبل دعوة الرئيس الأمريكي لزيارة واشنطن.

وينظر الكثير من العرب لخطة السلام الأمريكية بعين الشك، إذ يتوقعون أنها ستكون متحيزة لصالح إسرائيل، وقال الفريق الأمريكي: إن "الخطة ستتطلب تقديم إسرائيل لتنازلات".

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