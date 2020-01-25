حصيلة صادمة ..قوائم رسمية بأسماء الشهداء والجرحى في ذي قار

2020/01/25 | 23:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار نشرت مديرية الصحة بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، قوائم بأسماء الشهداء والجرحى من المتظاهرين الذين سقطوا نتيجة الاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية لفض اعتصام الأهالي عند جسر فهد بمدينة الناصرية .

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