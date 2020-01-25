حقائق كبرى عن العراق يقدمها رئيسه للعالم؟

2020/01/25 | 23:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي عبدالأمير عجام* في الكلمة بالغة الأهمية للرئيس برهم صالح امام دافوس، كان هناك اقرار بجملة حقائق مريرة عن العراق، فهو “في عين العاصفة” بحسب الرئيس، لا بل أنه أكد “لن يندهش أحد في هذه القاعة حين أقول بكل صراحة: … Readmore

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