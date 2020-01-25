2020/01/25 | 23:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أكد محافظ النجف لؤي الياسري ان الحكومة المحلية لا تفكر بفضّ التظاهرات في ساحات الاعتصام في المحافظة ولن تستخدم القوة بذلك مطلقاً.وقال الياسري في تصريح صحافي “اننا حريصون على سلامة المتظاهرين من خلال حمايتهم داخل الساحة المقررة للاعتصام … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ النجف وقائد شرطتها يؤكدان: لا مسّ بالمتظاهرين بالسلميين ولا فضّ بالقوة لاعتصامهم) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ النجف وقائد شرطتها يؤكدان: لا مسّ بالمتظاهرين بالسلميين ولا فضّ بالقوة لاعتصامهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).