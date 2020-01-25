هزة ارضية جديدة بقوة 4 درجات تضرب تركيا

2020/01/25 | 23:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت وسائل اعلام تركية، اليوم السبت، بان “هزة ارضية جديدة ضربت تركيا”.وذكرت الوسائل في اخبار عاجل، اطلعت عليها “العهد نيوز”، ان “هزة أرضية بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر ضربت مدينة آق حصار بولاية مانيسا غربي تركيا”.واضافت انه “لم تعرف حجم الخسائر التي سببتها الهزة”.انتهى..م.ر

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