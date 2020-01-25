الطاقة الايرانية تكشف احتياطي طهران من اليورانيوم

2020/01/25 | 23:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم السبت، أنه “بعد الخطوة الخامسة من تقليص التزامات طهران النووية تجاوز احتياطيها من اليورانيوم المخصب بنسبة أقل من 5%، حاجز الـ 1200 كيلوغرام”.أفاد بذلك علي أصغر زارعان، المساعد الخاص لرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، خلال جولة تفقدية في مفاعل فوردو النووي جنوب طهران، حيث أكد أنه بعد الخطوة […]

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