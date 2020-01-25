عدنان مجلي: علينا الاعتماد على أنفسنا لمواجهة خطة ترامب

2020/01/25 | 23:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قال العالِم الفلسطيني الدكتور عدنان مجلي إن فريق دونالد ترامب السياسي قرر عرض خطته المسماة “صفقة العصر” في هذا التوقيت بهدف دعم فرص بنيامين نتانياهو في الفوز في الانتخابات القادمة.وأضاف إن الهدف من دعوة بيني غانتس لمرافقة نتانياهو في زيارته إلى البيت الأبيض هو تأسيس لشراكةٍ بين نتانياهو وحزب المعارضة (كحول لافان) من […]

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