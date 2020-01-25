الغبان يؤكد :رئيس الوزراء المقبل سوف يلبى تطلعات الشعب

2020/01/25 | 23:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد_أين} أكد رئيس تحالف الفتح محمد الغبان ان الجهود والمساعي مستمرة لتسمية المرشح الذي سيكلف بتشكيل الحكومة الجديدة" وفق المعايير والآليات التي تحقق تطلعات الشعب .

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