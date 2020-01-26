الثقافة تعد دراسة شاملة للنهوض بواقع السياحة الدينية بالعراق

2020/01/26 | 00:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الثقافة والسياحة والأثار، اعداد دراسة شاملة للنهوض بواقع السياحة الدينية في العراق.

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