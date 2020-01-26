العبادي: الشعب الذي اعطى شبابه قربانا لوطنه وحريته ومبادئه لن يتراجع عن الاصلاح مهما كلّف الأمر

2020/01/26 | 00:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: قال رئيس إئتلاف النصر، رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي إن “الشعب الذي اعطى شبابه قربانا لوطنه وحريته ومبادئه، لن يتراجع عن الاصلاح مهما كلف الامر”.واضاف في تغريدة له على “تويتر” مساء اليوم “هؤلاء الذين وهبوا ارواحهم للحياة … Readmore

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