الرئيس صالح يعود إلى العراق بعد مشاركته في دافوس وزيارته الرسمية إلى إيطاليا

2020/01/26 | 00:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: عاد رئيس الجمهورية برهم صالح، مساء اليوم السبت، الى السليمانية، ‏بعد مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي وزيارته ايطاليا.‏ وذكرت مصادر صحافية أن رئيس الجمهورية وصل إلى السليمانية مساء ‏اليوم، قادماً من إيطاليا.‏ يذكر اأن رئيس الجمهورية قد شارك في … Readmore

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