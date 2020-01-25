خـــامنئي يحتفــي بــ التظاهـــرات الاخيـــرة فــي العــــراق ويعلـــق عنهـــا فــــي تويتـــــر !!

2020/01/26 | 00:07 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

احتفى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، السبت، بالتظاهرات الحاشدة التي نظمها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ضد الوجود الأميركي في العراق الجمعة الماضي.

وعلق خامنئي على التظاهرة عبر "تويتر"، وكتب: "الشباب العراقيون مشمئزون منكم...

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