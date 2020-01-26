خللا فنيا يضرب شركة الـ”فيسبوك”

2020/01/26 | 00:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، بان “خللا فنيا يضرب موقع التواصل “فيسبوك”.وقال الناشطون ان “الخلل عبارة عن غياب اشعارات اخر الاخبار التي يحصل عليها المستخدم تخبره باخر الاخبار والتعليقات والاشارات التي تتم على الصفحات التي يتابعها او المهتم بها”.واضاف، ان “المستخدم يحصل على الاشعار في الشاشة الرئيسية للهاتف النقال لكن […]

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