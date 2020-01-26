الترجي يواصل رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا

2020/01/26 | 00:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترجي الرياضي التونسي يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ويواصل حملة الدفاع عن اللقب

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