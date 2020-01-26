البابا فرنسيس يطلب من الرئيس صالح “بطاقة هوية عراقية” تعرّفه على أنه سليل النبي إبراهيم

2020/01/26 | 00:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة “ساحات التحرير” طلب البابا فرنسيس من الرئيس العراقي الزائر برهم صالح “بطاقة هوية عراقية تعرفه على أنه سليل النبي إبراهيم”.وحثت دولة الفاتيكان السبت رئيس العراق برهم صالح على ضمان سلامة المسيحيين وضمان أن يتمتعوا بمكانة مستقبلية في البلد … Readmore

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