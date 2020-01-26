2020/01/26 | 00:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية تناقش مع مركز جنيف للسياسات الامنية امكانية الاستفادة من البرامج الدراسية والدورات التي يقدمها المركز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/26 | 00:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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