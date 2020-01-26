العمليات المشتركة تكشف حجم وطبيعة الاضرار في جسر الجمهورية

2020/01/26 | 00:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، اليوم السبت، عن الحاق اضرار كبيرة بجسر الجمهورية وسط بغداد، و اعلن عن قرب فتح طرق المنطقة الخضراء بشكل كامل.وقال الخفاجي في تصريح لـ”العهد”، ان “جسر الجمهورية الذي يربط جانب الرصافة بالكرخ تعرض الى اضرار كبيرة جراء الاحداث الاخيرة التي رافقت التظاهرات، خصوصا ان الجسر […]

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