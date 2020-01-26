مقتل واصابة شخصين في جريمة تسليب بالنجف الاشرف

2020/01/26 | 00:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بقتل وجرح شخصين في جريمة تسليب بالنجف الاشرف.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "محاولة تسليب انتهت بقتل المعتدي بعدة طلقات مسدس، واصابة السائق بطعنات في حي السلام قرب شارع المستوصف وسط مدينة النجف".

واضاف انه "تم نقل المصاب ( السائق) إلى المشفى لتلقي العلاج، والمقتول إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية له".

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