2020/01/26 | 00:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف موقعاً للمقاومة غربي خانيونس في قطاع غزة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف موقعاً للمقاومة غربي خانيونس في قطاع غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).