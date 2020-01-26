“رويترز”: قوات الأمن العراقية تداهم مخيمات اعتصام بعد انسحاب أنصار الصدر

2020/01/26 | 00:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (رويترز) – قالت مصادر في الشرطة وأخرى طبية إن قوات الأمن العراقية أطلقت الرصاص والغاز المسيل للدموع يوم السبت أثناء مداهمتها لمخيمات المعتصمين في العاصمة بغداد ومدينتين في جنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة عشرات.وجاءت … Readmore

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