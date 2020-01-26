روسيا تسجل 7 حالات اصابة بفايروس كورونا

2020/01/26 | 00:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة الروسية عدم تسجيل أي مصابين بالنوع الجديد لفيروس "كورونا" في أراضي البلاد، مشيرة إلى وجود 7 حالات للإصابة بالسلالة، بينها وفاة، في مناطق صينية على حدود روسيا.

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