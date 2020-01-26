خطة ترامب للسلام قد تثير الاستقطاب في الشرق الأوسط الذي تسعى لتهدئته

2020/01/26 | 00:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس (رويترز) – بينما يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستضافة القادة الإسرائيليين في واشنطن للكشف عن تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط بعد طول انتظار، حذر الفلسطينيون يوم الجمعة من أنه لا يمكن لأي اتفاق أن ينجح بدون مشاركتهم فيه.… Readmore

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