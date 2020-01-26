غانتس منافس نتنياهو يقول إنه سيلتقي بترامب لبحث خطة السلام

2020/01/26 | 00:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس (رويترز) – قال بيني غانتس زعيم حزب أزرق أبيض والمنافس الرئيسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم السبت إنه قبل دعوة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين لبحث خطة للسلام في الشرق الأوسط.وسينافس غانتس نتنياهو في الانتخابات المقرر … Readmore

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