العراق يعزي تركيا بضحايا الضربة الارضية ليلة امس

2020/01/26 | 00:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزى العراق، اليوم السبت، الجانب التركي بضحايا الهزة الارضية التي ضربت جنوب شرق تركيا.وبحسب بيان وزارة الخارجية، تلقت عليه “العهد نيوز”، إن “وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم اجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركيّ مولود جاويش أوغلو مُعزّياً له بضحايا الهزّة الأرضيّة التي ضربت جنوب شرق بلاده”.واعرف الوزير الحكيم “عن تعاطف العراق حكومة وشعباً […]

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