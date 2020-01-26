مقتل ما لا يقل عن 22 في زلزال قوي بشرق تركيا

2020/01/26 | 00:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألازيغ (تركيا) – (رويترز) ارتفع عدد قتلى زلزال قوي هز شرق تركيا إلى 22 قتيلا يوم السبت فيما يواصل عمال الإنقاذ البحث عن 22 شخصا آخرين ما زالوا محاصرين تحت أنقاض مبان منهارة.ووقع الزلزال الذي كان بقوة 6.8 درجة … Readmore

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