الحكيم: التظاهرات حق دستوري وقانوني ونرفض أي محاولة لفضّها بالقوة

2020/01/26 | 01:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: قال زعيم تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم “جددنا رؤيتنا خلال ديوان بغداد للنخب والكفاءات الشبابية فيما يتعلق بالتظاهرات باعتبارها حقا دستوريا وقانونيا ورفضنا اي محاولة لفضها بالقوة، وذكّرنا بدعمنا المتواصل للتظاهر السلمي حتى تحقيق المطالب اعلاميا وسياسيا، واشرنا … Readmore

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