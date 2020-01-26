تشيلسي يمر بصعوبة من هال سيتي في كأس إنجلترا

2020/01/26 | 01:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر تشيلسي إلى ثمن نهائي كأس إنجلترا، بفوزه مساء السبت على مضيفه هال سيتي 2-1، ضمن مباريات الدور الرابع.وأحرز ميتشي باتشواي 6 وفيكايو توموري 64 هدفي تشيلسي، فيما سجل كاميل جروزيسكي هدف هال الوحيد 78″.وحقق تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد المطلوب، رغم أنه شارك ببعض من لاعبي الدكة، لكنه لم يتمكن من تعزيز […]

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